Активисты ТОС «Шестой бастион» в честь Дня государственного флага России разместили вдоль улицы Частника 12 государственных флагов. Но это было нелегко.

По словам председателя территориально-общественного самоуправления (ТОС) «Шестой бастион» Наталии Соловьевой, Россия нигде не заканчивается, а начинается она в каждом дворе, на каждой улице.

ТОС «Шестой бастион» является самым большой в Ленинском районе: 22 улицы, 284 дома, больше полутора тысяч жителей. В сообществе есть традиция коллективно отмечать праздники: День Победы, День города, Новый год, День народного единства.

На территории ТОС и раньше на праздники вывешивали флаги, но так организованно —впервые.

При этом председатель общественного самоуправления пожаловалась, что укрепить флаги вдоль улицы было нелегко: на столбах и домах отсутствуют флагштоки, а деревья так разрослись, что загораживают улицу.

— Вообще флаги не просто было повесить, потому что некуда: нигде нет держателей, деревья не обрезаны, кроны широкие, куда его не приспособь, флага не видно. Но мы как смогли, так и повесили, — похвалилась Н.Соловьева. Она также заметила, что некоторые жители района акцию не поддержали и высказывались негативно, но в конце-концов, сообщили, что ничего против страны, в которой живут, не имеют, и конфликт был исчерпан.

История праздника

В ознаменование провала попытки государственного переворота, устроенного ГКЧП, 22 августа в 1991 года на здании Верховного Совета РСФСР появился российский триколор. Тогда Верховный Совет РСФСР принял постановление «Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР» и до установления специальным законом новой государственной символики Российской Федерации считать исторический флаг России: прямоугольное полотнище, состоящее из трех равновеликих горизонтальных полос — белой, лазоревой и алой, государственным флагом.

Несмотря на богатую историю российского триколора, официальной трактовки цветов флага России не существует. Вариантов значения разных полос национального символа страны много. Есть версия, что белый, синий, красный — это Великороссия, Малороссия, Белоруссия. С Белоруссией связывают белый цвет, с Малороссией — синий, с Великороссией — красный. Есть другая трактовка: белый — цвет свободы, независимости; синий — цвет Богородицы; красный — цвет государственный, державный. Также белый цвет связывают с благородством, синий — с верностью и честностью, красный — с мужеством.