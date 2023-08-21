Должник отбивался при помощи кухонного ножа

В Алупке группа, в которой были и подростки, вломилась ночью в квартиру приятеля, задолжавшего некую сумму денег. Один из незваных гостей — подросток — был ранен кухонным ножом и не выжил.

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и Севастополю возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Алупки. В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении убийства несовершеннолетнего.

Следственным отделом по городу Ялта установлено, что в ночь на 20 августа группа молодых людей, среди которых было четверо несовершеннолетних, вскрыв дверной замок, проникла в квартиру дома по ул.Ульяновых в Алупке. Знакомые требовали от хозяина квартиры вернуть долг. В ходе конфликта должник нанес 15-летнему подростку удар кухонным ножом в область груди. После чего группа молодых людей покинула квартиру — часть из них скрылась, другие остались на лестничной площадке вместе с раненым, где он вскоре скончался.

Обстоятельства преступления были установлены во взаимодействии с органами МВД по Республике Крым. Подозреваемый был оперативно задержан. Следователями и следователями-криминалистами проведен осмотр места преступления, иные первоначальные следственные действия, назначены соответствующие экспертизы.

В настоящее время продолжаются допросы лиц, обладающих ценной информацией по обстоятельствам. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении фигуранта уголовного дела меры пресечения. Также в рамках следствия будет дана оценка обстановке в семьях, в которых воспитывались несовершеннолетние.