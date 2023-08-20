Экспедиция на Луну потерпела неудачу

Исследовательская станция «Луна-25», с которой накануне была потеряна связь, вероятно разбилась о лунную поверхность.

Как сообщили в Госкорпорации Роскосмос, 19 августа в соответствии с программой полета была предусмотрена выдача импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты космического аппарата. Около 14.57 мск связь с ним прервалась. Реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску аппарата и вхождению с ним в связь результатов не дали.

По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны.

Вопросами выяснения причин потери «Луны-25» займется специальная межведомственная комиссия.