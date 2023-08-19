На лунной станции внештатная ситуация

«Луна-25» не смогла перейти на предпосадочную орбиту. Ведется анализ ситуации, сообщили в Роскосмосе.

В соответствии с программой полёта 19 августа в 14.10 был выдан импульс для перехода станции, летящей к Луне, на предпосадочную орбиту. В ходе выполнения операции, на борту автоматической станции произошла внештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами.

В настоящее время специалистами группы управления ведется анализ ситуации.

По программе полета станция «Луна-25» должна совершить мягкую посадку в районе Южного полюса Луны 21 августа и год заниматься исследованием грунта на наличие льда.