«Василий Быков» и «Пытливый» отбили атаку дронов

Как сообщили в Министерстве обороны России, 17 августа в 22.55 вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 237 км юго-западнее Севастополя.

В ходе отражения атаки безэкипажный катер противника уничтожен огнем из бортового вооружения кораблей Черноморского флота — сторожевого корабля «Пытливый» и патрульного корабля «Василий Быков», не достигнув цели атаки.

В настоящий момент корабли продолжают выполнять поставленные задачи.