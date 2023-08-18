В Крыму убирают масличный лен

Почти половина посевных площадей льна к середине августа убрана в Республике Крым. Средняя урожайность этой агрокультуры в этом году выше, чем в прошлом.

Под урожай 2023 года масличным льном было засеяно более 56 тысяч гектаров. Уже убрано 43% посевных площадей, намолочено около 24,3 тысяч тонн семян, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Крыма. В прошлом году урожай льна составил около 73 тысяч тонн.

Самые большие площади предстоит убрать в Сакском, Раздольненском и Черноморском районах. На данный момент самая высокая урожайность — больше 17 центнеров с гектара — в Советском районе.

Сейчас также идет уборка проса, кориандра.

В этом году в Крыму посевные площади нута — турецкого гороха увеличили на 18% — до пяти тысяч гектаров. Сейчас культуру убирают в девяти районах полуострова. Средняя урожайность — более 12 центнеров с гектара.