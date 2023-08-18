Связь в Крыму и в новых регионах РФ улучшит Воентелеком

В настоящее время специалисты АО «Воентелеком» работают над улучшением связи и увеличением покрытия в Крыму, в Севастополе и на новых территориях. Ведется и тестирование базовых станций российского производства.

На полях Международного военно-технического форума «Армия-2023» Воентелеком представил свои передовые разработки в сфере информационных и телекоммуникационных систем связи, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«В настоящее время специалисты Воентелекома выполняют задачи на новых территориях, [работают над] увеличением покрытия и улучшением связи в Крыму и Севастополе, [занимаются] тестированием базовых станций российского производства», — цитирует ТАСС сообщение Минобороны.

Компания «Воентелеком» является специализированной сервисной компанией федерального значения, обеспечивающей интересы государства в области информационной безопасности и телекоммуникаций, а также развитие отечественной науки и промышленности информационных технологий. Она ведет разработки новых образцов техники, позволяющих снизить зависимость от импортных систем. А созданный компанией собственный оператор сотовой связи «ВТК-мобайл» осуществляет строительство сетей и предоставляет услуги связи и сервисы органам власти и спецпотребителю.

Компания также является поставщиком услуг в интересах Минобороны России в области комплексного оснащения объектов связи современным инфокоммуникационным оборудованием, сервисного обслуживания и ремонта ИТ-инфраструктуры и военной техники связи, а также эксплуатационно-технического обслуживания линий и сооружений связи.