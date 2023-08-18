Станция «Луна-25» передает сигналы в Крым

А из Крыма по защищенной линии связи информация поступает в Подмосковье в Центр управления полетами научно-производственного объединения им.Лавочкина.

Сигналы с запущенной на Луну российской станцией принимает Национальный центр управления и испытания космических средств, расположенный в Крыму. Чтобы в подмосковном ЦУПе исследователи могли наблюдать за автоматической межпланетной станцией «Луна-25», крымский оператор связи ГК «Миранда-медиа» предоставил защищенную линию связи.

Станция была запущена на естественный спутник Земли 11 августа. Ее главная задача — изучение грунта спутника, магнитного поля, состояние плазмы, температуры и других данных. Для этого исследователям необходимы закрытые — защищенные каналы связи, один из которых и обеспечила «Миранда-медиа».

«Луна-25» должна стать первой в истории станцией, которая сядет на Южном полюсе спутника Земли. Ее порядковый номер — связь с предыдущими советскими экспедициями.