Севгоризбиркому выделили деньги из резервного фонда

«В целях финансирования непредвиденных расходов, не предусмотренных в бюджете Севастополя на 2023 год [...], выделить 2,7 млн рублей», — сказано в постановлении правительства города, принятом на заседании 17 августа. Средства необходимо использовать до конца текущего года.

На просьбу «Севастопольской газеты» уточнить, выделены ли средства на финансирование проведения дополнительных выборов депутата Совета Терновского муниципального округа, в горизбиркоме сообщили, что раскрыть данные о целевом использовании денег они не могут.

Довыборы депутата в Совет Терновского МО состоятся в единый день голосования 10 сентября. Избирать будут из четырех кандидатов. В Терновском муниципальном округе на 1 июля 2023 года зарегистрирован 2231 избиратель.

В Крыму откроют избирательные участки для выборов по новым регионам РФ

Для выборов депутатов в законодательные органы власти ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, в Крыму будет открыто 15 избирательных участков, сообщается на сайте Избиркома Республики Крым.

«Приняты решения об образовании на территории Республики Крым 15 экстерриториальных избирательных участков для проведения выборов депутатов законодательных органов власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. На экстерриториальных избирательных участках смогут проголосовать граждане, обладающие активным избирательным правом на территории указанных субъектов Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Также в регионе с 30 августа по 4 сентября будет работать горячая линия по вопросам голосования на экстерриториальных избирательных участках.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В ДНР и ЛНР, в частности, пройдут выборы в народные советы (парламенты) республик. Согласно их конституциям, главы этих двух регионов избираются депутатами.