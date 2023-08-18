«Серебряную беседку» открывают после реконструкции

Видовую ротонду под названием «Серебряная беседка», что по дороге на плато Ай-Петри, торжественно откроют после реконструкции 18 августа в 17.00, сообщается на сайте дирекции «Заповедного Крыма».

Беседка расположена на обрыве горы Пендикюль, на высоте 848 метров над уровнем моря. Известно, что это место было весьма популярным в конце XIX – начале XX века, а путеводители непременно рекомендовали путешественникам делать там остановку.

Согласно имеющейся информации, площадку оборудовали в честь строителей дороги Ялта – Ай-Петри – Бахчисарай. Ее с 1865 по 1894 годы строили русские военно- саперные батальоны, под руководством инженера-подполковника С.Шишко. Беседка на площадке появилась в 1950-х годах. С тех пор она, вероятно, многократно перекрашивалась, о чем свидетельствует серебряная краска под многими слоями белой.

В результате вместо реконструкции со снятием всех прежде нанесенных косметических слоев беседку фактически отстроили заново, поскольку крепость и качество материала, находившегося в ее основании не внушало доверия.