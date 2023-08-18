Пришли на помощь травмированным дамам

Сотрудники спасательной службы Севастополя в четверг, 17 августа, с пляжа «Золотой» вывезли получившую травму женщину и помогли девушке, оступившейся на спуске на Фиоленте, добраться в травмпункт.

Сигнал о первом происшествии поступил на пульт оперативного дежурного ГКУ «Спасательная служба Севастополя» в 4.50: женщина по состоянию здоровья не может самостоятельно выбраться с пляжа «Золотой».

На место происшествия вышел катер дежурной смены поисково-спасательного подразделения «Балаклава». Три спасателя отыскали пострадавшую, эвакуировали в безопасное место и передали сотрудникам скорой помощи в 5.50.

Сообщение о травмированной на спуске к мысу Крокодил в районе Фиолента девушке поступило в тот же день в 17.35. На поиски выехали дежурные смены поисково-спасательных подразделений «Юг» и «Балаклава». Пострадавшую нашли, оказали первую помощь, эвакуировали в безопасное место и передали бригаде скорой помощи. На спасработы потребовалось два часа.

От ГКУ «Спасательная служба Севастополя» было задействовано шесть человек личного состава, автомобиль и одно плавсредство.

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