Перечень безопасных мест массового пребывания граждан дополнили 49 объектами

Обновленный перечень безопасных мест массового пребывания людей на территории Севастополя теперь включает 66 объектов, его утвердили 17 августа на заседании правительства Севастополя.

Как сообщила и.о.директора департамента городского хозяйства Вероника Лисовская, в прежнем списке таких мест было 18.

Из перечня исключена территория монастыря Святого Георгия, как объект религиозной организации, с включением его в самостоятельный перечень.

– В новый перечень мы включаем 49 новых объектов, – сообщила В.Лисовская.

Речь идет обо всех парках и скверах, находящихся на территории города, включая общественные территории, эксплуатируемые частными лицами.

Безопасными места массового пребывания граждан считаются при наличии там системы видеоналюдения, оповещения и управления эвакуацией, а также наружного освещения. На каждый из таких объектов должен быть составлен специальный паспорт и обеспечена физическая охрана территории.