Никитский сад приглашает на выставку канн

В коллекции ботанического сада представлено три с половиной тысячи растений.

В Никитском ботаническом саду открылась 59-я выставка канн. Экспозиция площадью 935 кв.м, окруженная величественными кедрами, поражает разнообразием и цветовой гаммой: от темно-красных до розовых и желтых тонов, с однотонным и контрастным окаймлением, с крупными листьями разных оттенков зеленого и бордово-коричневого цвета.

«В этом году высажено три с половиной тысячи растений 60 видов, сортов и гибридных форм: низкорослые высотой 0,5–1,6 метров; с крупными цветками гладиолусовидной формы и высокорослые до 2–2,5 метров; с орхидеевидными цветками, а также очень высокие растения до трех метров с мелкими цветками», — рассказали в пресс-службе ботанического сада.

На выставке представлены сорта трех садовых групп из селекции Никитского сада и зарубежных специалистов.

Цветение канн продлится до октября.