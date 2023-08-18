На стройках Севастополя нашли двух нелегалов из Киргизии

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю, в рамках оперативно-профилактического мероприятия была проведена проверка места компактного проживания лиц, занимающихся трудовой деятельностью на одном из строительных объектов в Севастополе. В рейде приняли участие сотрудники Центра по противодействию экстремизму, Управления уголовного розыска, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков, Управления по вопросам миграции, Центра кинологической службы УМВД, ОМВД России по Ленинскому району во взаимодействии с коллегами из УФСБ при силовой поддержке ОМОН Росгвардии.

Во время проверки установлено, что в жилых помещениях на территории строительного объекта проживает более 620 человек, в том числе иностранцы, преимущественно граждане Средней Азии, прибывшие в Российскую Федерацию с целью трудоустройства.

Сотрудники полиции проверили у строителей документы на осуществление трудовой деятельности на территории России и сверили по информационным учетным базам МВД России.

В ходе рейда выявлены два гражданина Киргизии, которые нарушили режим пребывания в РФ. В отношении них составлены административные протоколы по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ и переданы в суд для рассмотрения по существу.