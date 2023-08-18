«Луна-25» сфотографировала лунный кратер Зееман

Речь идет о российской автоматической станции «Луна-25», совершающей полет по круговой орбите искусственного спутника Луны. Съемка проведена телевизионными камерами комплекса СТС-Л. В ее объективе оказался южный полярный кратер Зееман на невидимой с Земли обратной стороне Луны. Координаты центра кратера: 75 градусам южной широты и 135 градусам западной долготы.

Сам кратер Зееман весьма интересен исследователям Луны. Высота окружающего его вала достигает восьми километров над поверхностью, при относительно ровном дне. Сделанные снимки дополняют имеющиеся в настоящее время сведения об этом лунном объекте.

Как известно, первое в мире изображение обратной стороны Луны получено в октябре 1959 года советской автоматической станцией «Луна-3».

Сообщается также, что нынешняя космическая миссия «Луна-25» провела наблюдения с помощью приборов АДРОН-ЛР и ПмЛ, АРИЕС-Л.

«Объектами измерения стали потоки гамма-лучей и нейтронов, исходящие от поверхности Луны. Также получены параметры окололунной космической плазмы и газопылевой экзосферы на окололунной орбите», — говорится в сообщении Роскосмоса.