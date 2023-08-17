Запрет публиковать видео атак дронов примут осенью

Решение о внесении в Госдуму законопроектов о запрете распространения в СМИ и интернете фото- и видеоматериалов мест обстрела, атак дронов и других военных сведений, а также о введении административной и уголовной ответственности за нарушение этого запрета будет принято осенью после завершения консультаций, в том числе с новыми регионами.

Об этом ТАСС сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Решение о внесении законопроектов будет принято осенью после завершения всех необходимых консультаций, в том числе с Крымом и новыми субъектами России», — сказал сенатор.

Ранее А.Клишас сообщил, что сенаторы подготовили пакет законопроектов, которые запрещают распространять в СМИ и интернете фото- или видеоматериалы, позволяющие идентифицировать место нахождения Вооруженных сил РФ, военной, гуманитарной и стратегической инфраструктуры, установить факт их поражения, оценить характер нанесенных повреждений, а также информацию о месте обстрела или попадания снаряда на территории РФ, о перемещении и использовании вооруженными силами оружия, средств ПВО, беспилотников и других специальных средствах поражения. Исключения, согласно законопроекту, составят официально распространенные Министерством обороны РФ материалы.

Другими двумя законопроектами сенаторы предлагают установить административную ответственность с максимальным штрафом до 500 тысяч рублей, а при повторном распространении информации, позволяющей идентифицировать дислокацию Вооруженных сил РФ, нарушителям будет грозить уже уголовная ответственность с максимальным наказанием до трех лет лишения свободы.

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов сообщил ранее о том, что Госсовет выдвинул законодательную инициативу, которая предполагает наложение штрафа в размере до 300 тысяч рублей за публикацию фото- и видеоматериалов о последствиях атак со стороны ВСУ по территории России. Такой размер штрафа предлагается установить для юридических лиц. Для физических лиц штраф составит до 30 тысяч рублей при однократном совершении такого нарушения, для государственных и муниципальных служащих — до 100 тысяч рублей. Предполагается, что при повторном нарушении штраф будет увеличен.