Центр фиксации нарушений ПДД переехал
Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, находившийся в Инкермане, теперь работает на пр. Генерала Острякова, 15.
Госавтоинспекция Севастополя информирует, об изменении графика работы ЦАФАП ОДД ГИБДД УМВД России по Севастополю.
Рабочие часы:
— понедельник-четверг — с 9.00 до 18.00;
— пятница — с 9.00 до 17.00;
— обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
Прием граждан:
— среда — с 14.00 до 17.00;
— пятница — с 10.00 до 13.00.
Контактные телефоны: (8692) 73-84-93,-73-84-96, 73-84-91.