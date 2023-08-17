Центр фиксации нарушений ПДД переехал

Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, находившийся в Инкермане, теперь работает на пр. Генерала Острякова, 15.

Госавтоинспекция Севастополя информирует, об изменении графика работы ЦАФАП ОДД ГИБДД УМВД России по Севастополю.

Рабочие часы:

— понедельник-четверг — с 9.00 до 18.00;

— пятница — с 9.00 до 17.00;

— обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

Прием граждан:

— среда — с 14.00 до 17.00;

— пятница — с 10.00 до 13.00.

Контактные телефоны: (8692) 73-84-93,-73-84-96, 73-84-91.