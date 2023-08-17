Спортивная площадка дружного двора похудела на шесть тренажеров

В том что программа «Самый дружный двор» несколько лет не выполняется, горхоз Севастополя винит инфляцию и мэра Москвы.

Народный совет Нахимовского района Севастополя 16 августа провел собрание жителей Корабельной стороны по решению жизненно важных вопросов. Обсуждалась и проблема, возникшая при строительстве тренажерной площадки во дворе ул.Хрулева, 12 в рамках конкурса «Самый дружный двор»

Жильцы дома участвовали в конкурсе в 2020 году и выиграли два миллиона рублей на благоустройство придомовой территории. Согласно проекту на двух небольших участках площадью 167 кв.м в их дворе должны были установить 12 тренажеров и уложить искусственное покрытие. Победители ждали обещанного три года. В результате вместо 12 тренажеров им установили шесть.

Жителей дома по ул.Хрулева, 12, пришедших на сход 16 августа, очень интересовало, почему пришлось так долго ждать и куда делись шесть запроектированных тренажеров?

— У меня на руках проект, который был согласован по той сумме, которая была доведена. Количество МАФов — малых архитектурных форм, которое сейчас в проекте были запроектированы согласно этой суммы, — рассказал собравшимся и.о. начальника отдела строительного контроля Ярослав Шумов.

Почему Москва только в этом году предоставила деньги на спортивную площадку, он не знает. Но думает, что количество тренажеров уменьшилось, так как выросли цены. Теперь приходится укладываться в сумму, которая есть.

В ответ люди заподозрили исполнителей в нецелевом использовании средств, выделенных департаменту городского хозяйства на «Дружные дворы». По их мнению, на тот момент, когда конкурс был выигран, необходимая сумма денег Москвой была уже выделена, и лично мэр Сергей Собянин эту информацию подтвердил, отвечая на их коллективный запрос.

— Вы тянули время и нам теперь все равно, куда были потрачены средства, которые изначально предусматривались на самый дружный двор. Будьте добры, изыщете деньги и сделайте так, как положено. Где вы их будете брать, нам все равно, как и вам все равно, где народ берет деньги на оплату коммунальных услуг и налогов, — от лица собравшихся заявил общественник Сергей Бинали.

В разговор вступила и.о. начальника управления благоустройства департамента городского хозяйства Полина Кандинская. Она объяснила, что межбюджетный трансфер согласовывается на самом высшем уровне руководства Москвы.

— Документы подписывает лично Собянин. Вы выиграли, все что дальше произошло — не по нашей вине. Три года деньги не выдавались. Выдались на реализацию программы «Самый дружный двор» участникам-победителям за 2020 год лишь девятым траншем в 2023 году, — заверила П.Кандинская.

Деньги, по ее мнению, съела инфляция, в связи с чем было пересчитано количество МАФов по контракту. Именно из-за этого всем 50 победителям конкурса «Самый дружный двор» в 2020 году никакие работы по благоустройству не проводили.

Откажитесь от двора

Накалившуюся ситуацию попытался сгладить глава Нахимовского МО Михаил Лазарев. Он объявил, что готов вынести наболевший вопрос на обсуждение жителей: им придется еще раз собрать общее собрание и под протокол отказаться от земельного участка над спортивной площадкой как от части придомовой территории и передать его муниципалитету. В этом случае вопрос о еще шести тренажерах может быть разрешен.

— Я смогу зайти на объект по муниципальной программе и доставить вам не то что шесть, а сколько сколько нужно тренажеров, — пообещал М.Лазарев.

Иначе, по его словам, жильцы дома столкнутся с проблемой: площадка окажется ничейной. Управляющая компания ее к себе на баланс просто так не возьмет, только на условиях дополнительной оплаты, которую внесут в квитанцию на обслуживание дома, что, безусловно, людям не понравится.

Ранее департамент городского хозяйства многолетнюю задержку с реализацией проектов по ежегодному конкурсу «Самый дружный двор» неоднократно объяснял задержкой поставок оборудования, трудностями с логистикой, пандемией, некачественными проектами и удорожанием материалов.

Тем не менее по итогам конкурса 2022 года правительство города планирует благоустроить еще 50 «дружных дворов» на общую сумму 75 млн рублей.