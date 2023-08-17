Спектакль про взросление Ихтиандра

Спектакль ставит выпускник актерского и студент режиссерского факультета Театрального института им.Щукина Федор Парасюк.

Уже несколько лет молодой человек работает в соавторстве с известным в Севастополе режиссером Иваном Пачиным: помогал ему в качестве автора инсценировок и режиссера-педагога в том театральном жанре, который они оба чувствуют.

Еще раньше Ф.Парасюк поставил спектакль в театре «Мост», он также работает педагогом в Высшей школе сценических искусств, на площадке которой выпустил свой дипломный спектакль. Нынешнюю постановку молодой режиссер называет первым для себя масштабным опытом.

Как и многие, Ф.Парасюк считает роман Александра Беляева «Человек-амфибия» произведением культовым, но до известного времени мало известным для него самого. Хотя, к своему удивлению, он обнаружил, что многие его ровесники знают, как минимум, что это рассказ о человеке, который жил под водой. Некоторые читали и полюбили роман.

— Здорово, что фильм «Человек-амфибия» снимался здесь, в Севастополе, и, читая роман, я невольно представлял себе какие-то местные пейзажи. А когда зашел разговор о том, какой именно материал я мог бы предложить ТЮЗу к постановке, вспомнил об этом произведении, сочтя его очень уместным, — рассказал «Севастопольской газете» Ф.Парасюк.

Взявшись за работу, он прежде всего поинтересовался историей романа. Изначально этот сюжет появился в Советском Союзе в качестве пересказа истории во французском журнале. Кто-то из советских авторов написал маловыразительный роман о профессоре, создавшим человека-амфибию для подрыва вражеских кораблей.

Удивительный сюжет про человека-рыбу и вдохновил Александра Беляева, который обыграл его в нескольких вариантах. Один из них опубликовали в журнале «Вокруг света» в 1928 году. Изначально профессор не был целителем и благородным человеком, он проводил эксперименты на детях и был воплощением зла. В последующих редакциях фантаст убрал эти главы, переписав сюжет романа. Именно этот вариант стал феноменально популярным.

В финале произведения главный герой Ихтиандр — сын профессора оказывается перед осознанием невозможности жить на суше из-за неготовности общества принять его. Правда, в снятом в 1961 году режиссерами Владимиром Чеботаревым и Геннадием Казанским на «Ленфильме» фильме «Человек-амфибия», сюжет накладывался на совершенно иные смыслы.

— Какие? — спрашиваем режиссера.

— В фильме мир суши воспринимается как загнивающий мир Запада, со свойственными ему развратом и бандитизмом. Таково было изображение мира-антипода советскому образу жизни.

— Какова главная идея вашего спектакля?

— На мой взгляд, это история про вхождение во взрослый мир, перехода из мира детства в мир взрослых людей через влюбленность. Даже сейчас, когда полным ходом идут репетиции, я еще и еще раз перечитываю роман и нахожу там новые подтверждения этой идеи. Ихтиандр был очень счастлив в океане до влюбленности, а после стал чувствовать себя одиноким и относиться к подводному миру критично. Его наив так свойственен и ребенку, который эмоционально чувствует людей, но не понимает взаимоотношений во взрослом мире. Ихтиандру впервые приходится надеть костюм, что очень напоминает школьников, которые впервые надевают «взрослый» костюм на выпускной вечер. Мой герой впервые оценивает свою внешность, и это тоже про взросление. Делая спектакль, мы размышляем над всем этим и понимаем, что историю про взросление нельзя заканчивать возвращением в океан.

— А любовь?

— Немногие помнят, что у Беляева есть всего лишь одна строчка, где говорится, что Гуттиэре развелась со своим богатым женихом Педро Зурита, вышла замуж за Ольсена, они переехали в Северную Америку и работают там на консервном заводе. Увы, красивая сказка о любви заканчивается так. То есть, в финале там не звезды на закате, а консервный завод. Не исключено, что в консервные банки укладывали рыбу, и, возможно, в этом заложена авторская ирония. Это история про многих, кто взрослеет, и про меня, как формирующегося режиссера, тоже.

— Но герои фильма — люди взрослые!

— Мы высчитывали их возраст по Беляеву, получилось, что Ихтиандру примерно 17 лет. Конечно, создатели фильма были правы, что взяли на роли очень красивых людей, но у нас другой путь. Хотим создать историю, которую рассказал автор романа, а потому намеренно занижаем возраст, что в целом не противоречит идее. Для меня важно донести до зрителя, что мы все приходим в этот мир немного человеками-амфибиями.

— Море на сцене будет?

— Проще всего сказать: «Приходите и увидите!» Декорации на тему моря будут, но ведь ничто не может быть круче моря настоящего. В Москве я бы мог просто включить шумовой эффект морских волн, и зрители были бы от этого счастливы — в Москве нет моря. В Севастополе море — обыденность, поэтому я попытался найти для него театральное выражение, которое бы соответствовало детской игре ровно настолько, чтобы они поверили в происходящее на сцене. Театр вообще стоит на примитивности и простоте, дело вовсе не в деньгах и не в спецэффектах. Особенно, когда речь идет о зрителях 12-15 лет.

— Это будет музыкальный спектакль?

— Чаще всего на сцене из этого произведения ставят мюзикл, ориентируясь на красоту подводного мира в сочетании с музыкой. У нас будет драматический спектакль, но без музыки и танцев не обойдется, мы подбираем аргентинские мелодии, возможно, это будут танго Астора Пьяццоллы.

— А декорации?

— Над декорациями работает художник Ольга Галицкая, в Севастополе она делает уже третий спектакль. Море будет решено несколькими способами, раскрывать, какими, пока не вижу смысла. Также пока не стану называть имена актеров, которые заняты в спектакле.

— Известно, что сам Беляев никогда не был в Аргентине...

— Но он был фантазером и рассказчиком, какими все мы становимся в репетиционном зале. Для него это также было игрой – вставлять аргентинские имена и названия: Гуттиэре, Педро, Буэнос-Айрес, Ла-Плата...

— Сколько идут репетиции и когда премьера?

— Репетируем с актерами с середины июля, хотя работа с драматургом Евгенией Варенковой из Санкт-Петербурга началась задолго до этого. Премьерные спектакли намечены на 25, 26 и 27 августа, это будут первые спектакли сезона на обновленной сцене театра.