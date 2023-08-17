Сосну Палласа в Севастополе нужно охранять повсеместно

В Красную книгу Севастополя внесены изменения. Теперь сосну Палласа (Крымскую) нужно охранять даже если она растет в городской черте.

Севприроднадзор приказом от 4 августа 2023 года внес изменения в утвержденный перечь объектов животного и растительного мира, грибов, занесенных в Красную книгу города Севастополя. Ранее сосна Палласа охранялась только в естественных популяциях, за исключением искусственных лесопосадок и городских насаждений. Теперь данное положение исключено из документа.

Сосна Палласа теперь имеет четвертый охранный статус вместо шестого. Прежний статус по охранной шкале Красной книги Севастополя обозначал, что данный вид широко распространен в данном регионе, но существует необходимость сохранения резервного генетического фонда вида, находящегося под угрозой существования на территории Российской Федерации. Четвертый уровень дается видам, о которых известно, что они редкие или сокращающие численность, но недостаток достоверной информации не позволяет отнести их к какой-либо из перечисленных категорий.

Только в Севастополе и в Сочи

Сосна Крымская занесена в Красную книгу России как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

Весной 2019 года Крымская сосна приказом Минприроды РФ перестала считаться краснокнижным растением на территории Республики Крым (но не в Севастополе). Хвойное дерево было исключено из перечня охраняемых растений по инициативе крымских чиновников. Необходимость такого шага они объяснили высокой степенью пожарной опасности искусственных насаждений сосны Крымской. Эксперты же считали, что данный приказ просто упростил жизнь девелоперов на юге полуострова.

Под защитой государства остались лишь сосны, произрастающие на территории Краснодарского края и Севастополя (в других районах России такие сосны не растут). Хотя в Красной книге Севастополя они охранялись с оговоркой, которая нынешним приказом была исправлена.

Сосна Крымская или Палласа (Pinus taurica, pallasiana) — один из символов Крыма. Именно с ней связан неповторимый воздух Южного берега полуострова. Взрослые деревья достигают высоты 20-30 м, при этом могут жить 400-500 лет.

Названа сосна в честь исследовавшего природу Крыма немецкого академика Петера Палласа. Для этих деревьев характерна обширная широкопирамидальная крона. Постепенно с возрастом она становится все более плоской, широкой, зонтообразной. Ветви становятся горизонтальными, с несколько приподнятыми кончиками. В этом ее отличие от обыкновенной сосны, обладающей конусовидной кроной.

Мощная корневая система позволяет дереву прочно держаться за скалистую землю. Поэтому горная сосновая рощица — это не только украшение, но и надежное укрепление оползневых склонов.