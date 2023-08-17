Россияне должны есть больше рыбы

Правительство РФ приступит к реализации государственной программы по стимулированию потребления рыбной продукции, так как граждане страны едят ее в недостаточных количествах. А рыбодобывающей отрасли Севастополя будет оказана дополнительная федеральная поддержка.

«В настоящее время проблему испытывают, конечно, по понятным причинам рыбаки Азово-Черноморского бассейна, там промысел затруднен. Мы считаем важным поддержать их, чтобы сохранить рабочие места и сами рыболовные компании. Там сумма небольшая — порядка 220 миллионов рублей на следующий год. Просим поддержать», — заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным 16 августа.

Едят мало рыбы

В.Путин сообщил, что в прошлом году потребление рыбы в России составило 22,6 кг на человека, тогда как рекомендация Минздрава — 28 кг на человека.

В свою очередь, губернатор Камчатского края Владимир Солодов обратил внимание, что в последние годы среднедушевое потребление рыбы внутри страны падает: «Мы привели официальные цифры Росстата, а по оценкам отраслевых экспертов они еще ниже — до 50% только рекомендованной Минздравом нормы доходит», — заявил он и добавил, что по опросу ВЦИОМ, лишь половина молодых людей едят рыбу хотя бы один раз в месяц и этот показатель сократился в 2,5 раза.

В.Солодов предложил вернуть «рыбные четверги», которые были в Советском Союзе. Правда, к этой идее глава государства отнесся скептически. Он заметил, что, скорее всего «рыбные четверги» были связаны с нехваткой мясных продуктов в торговых сетях. Тем не менее, президент заявил, что нужно «подумать над созданием системы мер, комплекса мер по стимулированию внутреннего потребления рыбной продукции».

*Как обстоят дела в рыбодобывающей отрасли

Судя по отчету главы Росрыболовства Ильи Шестакова, ситуация в этой сфере улучшается. С начала года объем вылова российских рыбаков превысил 3,5 млн тонн, что на 13% выше показателя прошлого года.

«За последние 10 лет объем производства аквакультуры вырос более чем вдвое. По итогам текущего года ожидается рост на 5%. Россия экспортирует рыбную продукцию в 80 стран. За первую половину 2023 года вывоз составил порядка 1,2 млн тонн. Вылов лососевых в текущем году втрое превысил показатель 2022 года и достиг 528 тысяч тонн. Ожидается рекордный вылов на уровне 600 тыс. тонн», — сообщил И.Шестаков.

Также руководитель Росрыболовства отметил, что ряд недружественных стран оказывают сами себе медвежью услугу: ввели запрет на заход наших рыболовных судов, работающих в конвенционных районах, в свои порты, прекратили ремонт наших судов. При этом предприятия, которые ранее обслуживали российский флот, несут существенные финансовые потери, многие из них находятся уже на грани банкротства.

Построят суда и снизят тарифы на перевозку рыбы

Ремонт флота — сейчас одна из существенных проблем в стране. Тем не менее, в рамках первого этапа инвестиционных квот в настоящее время строятся 105 современных рыбопромысловых и краболовных судов, 27 рыбоперерабатывающих заводов.

Также И.Шестаков отметил, что ежегодно во время путины наблюдается подорожание поставок рыбы с Дальнего Востока в другие регионы России. Есть ряд факторов, которые влияют на рост стоимости: это и тарифы в портах, и сезонное завышение цен операторов подвижного состава.

«Мы эту ситуацию без внимания не оставляем. Обратились в ФАС России, для того чтобы проанализировать формирование стоимости услуг железнодорожного и морского транспорта, включая динамику до и во время лососёвой путины на Дальнем Востоке. Нам кажется, что там есть возможность для того, чтобы выровнять стоимость доставки именно в такие пиковые моменты», — заявил глава Росрыболовства.

Участники совещания отметили, что была запущена программа субсидирования железнодорожных перевозок минтая. И поставки этой рыбы в центральную часть России сразу же увеличились в два раза. Теперь субсидирование предложили распространить и на горбушу. Кроме того, планируется построить шесть логистических комплексов в границах морских портов и нарастить перевозки продукции.

Помогут рыбакам Севастополя

Ранее губернатор Севастополь Михаил Развожаев заявил, что рыбодобывающая отрасль в этом году одна из пострадавших отраслей в городе-герое. Поэтому в апреле 2023 года была оказана городская поддержка на возмещение затрат на добычу рыбы – в размере 33 млн рублей, а также отрасли аквакультуры — 3,4 млн рублей. Несмотря на сложные условия, рыбакам Севастополя удалось выловить за первое полугодие более 9 тысяч тонн рыбы и более 94 тонн аквакультуры.

«Мы также проработали вопрос с Росрыболовством и Минсельхозом России о дополнительных мерах поддержки рыбодобывающей отрасли на федеральном уровне. Рассчитываем, что в этом году впервые по рыбодобывающей отрасли мы получим дополнительные средства из федерального бюджета», — сообщил в Телеграм-канале М.Развожаев.