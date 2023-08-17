Плохие пробы воды зафиксированы на пляжах «Городской» и «Мраморный»

Они официально закрыты и купаться там запрещено. Пляжа «Ушакова балка» в этом списке нет.

Об этом «Севастопольской газете» сообщили 17 августа в Территориальном отделе по городу федерального значения Севастополю Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.

— Пробы морской воды на официальных городских пляжах берутся каждые 10 дней на регулярной основе. По результатам последних исследований все пробы воды на городских пляжах Севастополя соответствуют нормам, за исключением пляжей «Городской» и «Мраморный» в Балаклаве, — сообщили в территориальном отделе.

16 августа на встрече с жителями микрорайона улицы Макарова заместитель директора ГБУ «Парки и скверы» Егор Суслин заявил, что не смотря на то, что пляж «Ушакова балка» возвращен в перечь официальных пляжей, купание там запрещено, в связи с плохими пробами воды. Но на вопрос журналиста, когда эти пробы были взяты, он ответить не смог.