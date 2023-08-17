Перелетная саранча для Крыма не опасна

Единичные особи азиатской перелетной саранчи долетели со стороны Кубани до территории Крыма и обнаружены в районе Опукского заповедника. Однако никакой опасности для природы Крыма этот вид саранчи, да еще в незначительных количествах, не представляет.

Первая информация об обнаружении особей этого стадного насекомого (по латыни, Locusta migratoria) появилась на сайте «Заповедный Крым». Там же сообщалось, что больших скоплений этих насекомых не зафиксировано.

Причем, в окрестностях заповедника были также встречены в незначительном количестве некоторые представители семейства настоящих саранчовых (Acrididae): пустынная или египетская саранча, имагинальные особи итальянского пруса или саранчи итальянской.

Кроме того, во во время проводимого в августе мониторинга были обнаружены и нестадные саранчовые — сверчки, кузнечики, кобылки и т.д..

Из пояснения «Севастопольской газете» заместителя директора по научной работе Объединенной дирекции особо-охраняемых природных территорий ФГБУ «Заповедный Крым» Александра Чернышова следует, что точно сказать, откуда взялся этот перелетный вид, пока невозможно – насекомые явно прилетели из сопредельных территорий – возможно, из Краснодарского края.

– У нас перелетная саранча зарегистрирована единично, как раз сейчас научный сотрудник, обнаруживший перелетную саранчу, проводит обследование территории совместно с представителями Россельхознадзора, поскольку в этом районе находятся земли сельхозназначения. По результатам проведенной работы, по данному виду будут получены необходимые данные и сделаны конкретные выводы. Думаю, это явление не представляет никакой опасности и является результатом ежегодной сезонной миграции, – пояснил А.Чернышов.

Добавим, что Locusta migratoria может совершать перелеты на расстояние до 300 километров.