Перечислили телефонным мошенникам более 900 тысяч рублей

Жертвами злоумышленников в этот раз стали одна женщина и трое мужчин в возрасте от 30 до 41 года. Все мошенничества были осуществлены под предлогом защиты банковского счета.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю, потерпевшим на мобильные телефоны, в том числе с помощью популярных мессенджеров, звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками служб безопасности коммерческих банков и правоохранительных органов, а затем сообщали, что находящиеся на их банковских счетах денежные средства якобы пытаются похитить мошенники. Под предлогом защиты сбережений аферисты убедили жителей города перечислить имеющиеся у них деньги на продиктованные расчётные счета. Позже, осознав, что стали жертвами обмана, потерпевшие обратились в органы внутренних дел.

В трех случаях потерпевшие знали о подобной схеме обмана, но поддались на уловки звонивших.

Полиция Севастополя в очередной раз напоминает: сотрудники правоохранительных органов или работники банков никогда не звонят клиентам, чтобы предупредить о возникших проблемах с банковским счетом и никогда не убеждают их перечислять деньги на какие-либо расчетные счета. Это делают только мошенники!