Нужно уничтожать амброзию своими силами

Землепользователи должны уничтожать амброзию. Если этого не сделать и опасный сорняк распространится по городу, виновные будут оштрафованы, предупредил департамент сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя.

«Все землепользователи обязаны проводить систематическое карантинное фитосанитарное обследование подведомственных территорий на предмет выявления карантинных объектов, в то числе, и амброзии полыннолистной», — сообщили в департаменте.

Судя по всему, эта информация, в первую очередь, предназначена для глав муниципалитетов, которые должны проконтролировать своевременное уничтожение амброзии. Пыльца сорняка является причиной возникновения аллергии, обостряющейся в период цветения. Обычно это конец июля — начало сентября.

У растения есть еще одно неприятное свойство — если с ним не бороться, оно быстро захватывает новые территории и истощает почву. Кстати, ликвидировать его достаточно непросто: амброзию нельзя скашивать, а нужно вырывать с корнем.

«За несоблюдение мер по борьбе с карантинными объектами предусмотрена административная ответственность», — добавили в департаменте.

Между тем, севастопольцы сообщают о случаях разрастания амброзии в городе. Например, в Ушаковой балке: «На территории бывшего интерната, который граничит с балкой, всё в этой опаснейшей амброзии! В прошлом году там вырубили множество краснокнижных деревьев и на освободившиеся места завезли почву, зараженную амброзией. И сейчас она буйно растёт, а какие-то люди на территории пытаются вырывать эти сорняки, но это мало эффективно», — пишут в соцсетях.

Еще несколько лет назад в Севастополе амброзии не было. Но масштабное благоустройство общественных территорий, а также дорожное строительство стало причиной того, что с новым грунтом с материка массово завезли это крайне аллергенное растение.