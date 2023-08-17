Не все дети смогли научиться плавать

В рамках акции «Научись плавать» этим летом в Севастополе тренеры обучали плаванию 500 детей. Из них 60% юных пловцов научились хорошо держаться на воде, а 10% — обучению вообще не поддались.

«Акция завершилась, мы даже получили небольшую статистику по обучаемости плаванию. Из ста процентов — это более 500 человек — 60% детей научились плавать и хорошо держаться на воде, 30% — частично, им требуются дополнительные занятия и 10% детей, к сожалению, не поддались никакому обучению. Наверное, мы их с удовольствием увидим в следующем году и продолжим с ними работать», — рассказал начальник управления по делам молодежи и спорта города Севастополя Сергей Резниченко в прямом эфире «правительственного часа».

Традиционная акция «Научись плавать» проходила с 7 июля по 3 августа. Тренеры обучали детей и подростков в возрасте от 6 до 14 лет базовым навыкам плавания. Занятия по 45 минут проходили на трех городских пляжах: «Омега», «Солнечный» и «Учкуевка». На каждой локации было сформировано по восемь групп.

«Обязательной частью программы были физические упражнения и бег на суше, потом теория и только затем ребята заходили в воду. Самый главный критерий — безопасность. Многие родители у нас спрашивали, почему мы так мало набираем детей в группы. На каждой локации у нас работали по два тренера — один в воде, второй — на суше. Ограниченное количество связано с правилами безопасности — каждый ребенок должен находиться в зоне внимания», —рассказал С.Резниченко.

С детьми занимались тренеры спортивной школы олимпийского резерва №1 и севастопольского отделения ЦСКА. В июле-августе все городские бассейны находились на технологическом обслуживании, поэтому профессионалов удалось задействовать в акции на пляжах.

«Основной этап акции мы завершили, но есть намерение продолжить акцию после ввода СОК 200-летия в эксплуатацию, там как раз очень классный бассейн», — добавил С.Резниченко.