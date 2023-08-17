Будут адаптироваться к последствия глобального изменения климата

О мерах по адаптации к последствиям экстремальных условий Президенту страны Владимиру Путину доложил глава Минприроды Александр Козлов.

Он сообщил о стремительном изменении климата и росте с каждым годом экстремальных погодных явлений, ежемесячно обновляемых по всему миру погодных рекордах по аномальной жаре, засухе и т.д..

«Прогноз, который мы видим сейчас до конца августа, — это экстремальное тепло в 11 регионах, в том числе в Калмыкии, Ставрополье, Краснодарском крае, Ростовской области, Астрахани, Рязани, и во всех областях Черноземья.

Кроме того, он напомнил о наблюдаемых в ряде регионов тайфунах и ливнях. Дожди топили Иркутскую область, Краснодар, Крым, Приморский край. В стране зафиксировано 544 опасных гидрометеорологических явления, в прошлом году за этот период их было 438.

При этом он отметил, что большинство аномальных погодных явлений успешно прогнозируются, а свыше 96% предупреждений оправдались.

По мнению А.Козлова, причина участившихся погодных аномалий и изменений климата – быстрое накопление в атмосфере парниковых газов. В качестве подтверждения министр привел данные о возросшей за 200 лет в полтора раза концентрация в атмосфере диоксида углерода. Из-за этого рост средней глобальной температуры составил 1,15 градуса.

А.Козлов сослался на мнение ученые, считающих, что в России всеобщее потепление может привести к увеличению и уменьшению речного стока, к деградации вечной мерзлоты.

Меры уже принимаются

Запущена государственная система фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты для предупреждения ее деградации. За три года по всей стране будет размещено 140 станций.

По информации руководителя Минприроды, НИИ разрабатывают сценарные прогнозы изменений климата по каждому региону – такая информация необходима для планирования строительства и ремонтов различных объектов, а также укрепления подземных коммуникаций.

А.Козлов также отчитался об утверждении Федеральной научно-технической программы в области экологического развития и климатических изменений.

– С 2022 года по поручению главы государства реализуется единая национальная система мониторинга климатически активных веществ. Одна из ее ключевых задач – получение достоверных данных для построения климатических прогнозов.