Братское кладбище на Северной стороне надо спасать

Братское кладбище, на котором захоронены герои Крымской войны, необходимо передать в ведение Министерства обороны РФ. Такое мнение высказал на своем сайте депутат Государственной Думы Константин Затулин, после очередной летней поездки в Севатополь.

К.Затулин напомнил, что в черте этого кладбища находятся расположены могилы Горчакова, Тотлебена, Хрулева и многих других солдат, матросов, офицеров, генералов и адмиралов — героев Крымской войны. За прошедшие столетия к ним присоединились погибшие на линкоре «Новороссийск» и подводной лодке «Курск».

«Это достойное место, холм славы. Но, к сожалению, время не пощадило многих захоронений, значительная часть из них утрачена. Периодически возобновляются работы по реставрации. Но после возвращения Севастополя в 2014 году этот памятник истории доверено сохранять жилищным службам города, чьи способности и возможности оставляют желать много лучшего», — написал депутат Госдумы.

В этом контексте он вспомнил о произведенных вырубках части можжевеловой рощи на территории кладбища под предлогом болезни деревьев. К.Затулин считает, что такие вырубки приводят к росту продаваемых в киосках сувенирных поделок из можжевельника.

«Считаю, что Братское кладбище на Северной стороне Севастополя должно быть передано в ведение соответствующей службы Министерства обороны Российской Федерации, уполномоченной содержать наши воинские захоронения по всему миру. Никому не должно казаться, что нам сейчас не до этого», — подытожил свое видение проблемы К.Затулин.

Еще одним вопросом, требующим решения, он считает временное перезахоронение праха князя Григория Потемкина-Таврического, вывезенного из Херсона, на территории Республики Крым.

«Речь, на мой взгляд, может идти о временном, но достойном нахождении праха Князя Потемкина в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя или Владимирском соборе в Севастополе», — высказался депутат Госдумы.