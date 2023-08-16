«Ушакова балка» снова официальный пляж, но купаться там нельзя

На сегодняшний день на пляже выполняются минимальные требования по безопасности и санитарному содержанию. На какое-либо обустройство пляжа денег у оператора нет.

В начале прошлого летнего сезона старейший в городе и единственный на Корабельной стороне пляж «Ушакова балка» был выведен из реестра городских пляжей, что вызвало бурю негодования жителей близлежащих районов.

Севастопольцы боролись за свой пляж и в конце июня этого года постановлением правительства города его вернули в перечень официальных пляжей. Оператором назначили ГБУ «Парки и скверы».

До этого времени общественники своими силами обустраивали пляжную территорию. Объявили сбор денег, и направили их на изготовление и установку тентов, металлических сходов в воду, вешалок; обновление раздевалок, скамеек, расчистку береговой линии. Уложиться удалось в 30 тысяч рублей.

Неравнодушных жителей интересовало, когда оператор займется благоустройством пляжа и есть ли гарантии, что пляж навсегда останется пляжем и на его месте не появится никаких яхтенных марин.

В начале лета губернатор Севастополя Михаил Развожаев уже давал команду подчиненным, привести пляж в нормативное состояние, разрешить на нем купаться и даже пообещал финансирование.

— На сегодняшний день пляж «Ушакова балка» является официальным пляжем и передан на управление в ГБУ «Парки и скверы», — подтвердил информацию заместитель директора ГБУ «Парки и скверы» Егор Суслин, присутствовавший 16 августа на собрании жителей микрорайона улицы Макарова.

По его словам там выполняются минимальные необходимые требования по безопасности, по санитарному содержанию: работают спасатели, установлены мобильные туалетные кабины, урны, производится санитарная содержание.

— Все, что касается дальнейшего планирования этого объекта, то оно произойдет при доведении финансов департаментом городского хозяйства. На сегодняшний день у нас в планах никакие работы не предусмотрены, но есть предварительные наработки. Пока финансирования нет, работы производится не будут, — объяснил Е.Суслин.

По его словам, купание на пляже сейчас запрещено, потому что пробы воды не соответствуют санитарным нормам.