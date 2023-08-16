У каждой игрушки свой характер

Мастер из Севастополя Наталья Шапурова из войлока может сделать абсолютно всё — в этом виде творчества она достигла совершенства. У ее кукол добрые лица — это отражение характера самой рукодельницы. На изготовление каждой из них уходит по несколько месяцев.

— Валяние из войлока — самый древний промысел, никто точно не знает, когда оно появилось. Есть такое понятие, как скульптурное валяние, именно им я и увлекаюсь. Это, действительно, сродни тому, если бы мы лепили из глины. В работе используются те же принципы, что и в скульптуре: только нужны войлок и специальная игла, — рассказала мастерица.

У нее было счастливое советское детство со всевозможными кружками рукоделия. Да и дома все были с золотыми руками: бабушка вязала, вышивала гладью и крестиком, шила и пряла пряжу. А дедушка любил плести лапти.

— В детстве я жила в Смоленской области. В школе нас учили лепить. Лепка — моя основная любовь. Это увлечение плавно перешло во взрослую жизнь. Я работала в детской библиотеке: с детьми мы мастерили кукольные театры. Тогда я делала куклы из соленого теста. Работы стали отправлять на выставки, они всем нравились, но кто-то из мастеров дал мне совет поменять материал, потому что соленое тесто недолговечно, — вспоминает Н.Шапурова.

Валянием из войлока рукодельница стала заниматься неожиданно для себя. Пятнадцать лет назад она съездила в Одессу на выставку и увидела, как мастерицы делают игрушки из шерсти.

Процесс сначала совсем не понравился, показался слишком трудным и долгим. Но дома ее дети загорелись идеей создать что-нибудь подобное. Правда, скоро увлечение исчезло без следа, но зато у матери дело заспорилось.

— Подготовка шерсти — сложная работа: ее моют, вычесывают и красят. Мастера предпочитают покупать уже готовый материал. Раньше я заказывала новозеландский войлок из Латвии — у него много разных оттенков. Например, только для валяния собаки Миры я использовала 10 разных цветов, — говорит Н.Шапурова.

Собаку Миру язык не поворачивается назвать игрушкой — она выглядит как живая. Сделала ее мастерица в 2014 году и назвала так, потому что ей хотелось мира для всех. Кстати, несколько раз с Мирой приключались веселые истории:

— Когда мы с ярмаркой ремесел выставлялись на Приморском бульваре, очень было забавно наблюдать, когда к Мире радостно, виляя хвостом, через всю площадь бежала собака. Она думала, что Мира живая. Когда она подбежала и поняла, что это игрушка, то очень расстроилась. И это был не единственный такой случай.

В видах войлока, его плотности, структуре и других характеристиках может разобраться только увлеченный этим делом человек. Из-за санкций российские мастера больше не могут заказывать материал из Латвии, но в России тоже есть своя продукция. Например, Семеновская шерсть, которую делают на Московской шерстопрядильной фабрике. У материала другие характеристики: на утрамбовку войлока уходит больше времени, поэтому он не для всего подходит. Тем не менее мастера оценивают его достаточно высоко. К тому же фабрика все время увеличивает ассортимент.

Невозможно расстаться

У каждой куклы Н.Шапуровой свой характер и своя история — от них вообще исходит ощущение чего-то настоящего. Они выставлялись в музеях Севастополя, Санкт-Петербурга и Москвы. Несколько лет Н.Шапурова участвовала в новогодних проектах в музее Крошицкого. Один из них был посвящен фильму «Карнавальная ночь», и мастерица сделала дуэт рыжего и белого клоунов из этого фильма с портретным сходством.

Куклу Дарию мастерица так назвала в честь своей бабушки Даши. В образе куклы продумано все до мелочей: рукавички, текстильный сарафан, платок — точная мини-копия настоящего деревенского русского платка и даже нижнее белье. Часть вещей сделана по методу сухого валяния, а часть — мокрого.

Сухое валяние применяется для создания объемных изделий — авторских кукол, игрушек, украшений, а мокрое — для изготовления панно, одежды или валенок. Для сухого — нужна иголка, для мокрого — горячая или мыльная вода. Кстати, разные цвета войлока можно смешивать, как краски.

Н.Шапурова говорит, что с куклами ей расставаться очень трудно. С некоторыми — невозможно. Столько души и сил вложено в каждую.

— Балерину Тату я делала полгода. На ее создание меня вдохновило стихотворение «Маленькая балерина» Натальи Смирновой. Возник образ — стихи, фотографии. Я не делаю кукол по одной фотографии, смотрю их много, и потом складывается совершенно особенный образ, — говорит Н.Шапурова.

Размер куклы — 46 сантиметров. На нее ушло около килограмма войлока. И, между прочим, хорошо сделанные вещи — это вовсе не пылесборники. Пыль внутрь не проникает, но для этого плотность изделия должна быть примерно как у теннисного мячика.

А еще в доме у мастерицы живут кукла Соня, которая получилась совершено не такой, какой она была задумана, и кукла Ника.

Н.Шапурова считает, что ее куклы больше нравятся взрослым женщинам. Но они подходят и для детей: у игрушек руки-ноги и лапы двигаются, они не бьются и не ломаются.

Из войлока можно сделать всё что угодно

Из войлока можно сделать многое, не только игрушки. Наша героиня, например, создает украшения и сама носит свои броши. А еще рукодельница вылепила (именно вылепила!) сказочный светильник «Мышкин дом» для детской комнаты, часы по мотивам древней мозаики Херсонеса и многое другое.

Сейчас Н.Шапурова обучает детей работе с войлоком в творческой студии. К ней они приходят с удовольствием даже в летние каникулы. Самое главное для мастера, работающего в этом направлении, — желание добиться результата, не останавливаясь на полпути. Для больших работ нужны внимательность, концентрация и терпение.

— Результат сразу не виден, красивой игрушка становится только в конце. Мне всегда хотелось, чтобы у каждой игрушки был свой характер, личность. Как-то у меня спросили: «Ой, какие интересные глазки у куклы, вы где такие покупали?» А я покупаю, где и все покупают. Но взгляд зависит от мелочей, в каком направлении они поставлены — маленький угол может изменить все, — рассказала мастерица.

Дивеевская игрушка с севастопольскими мотивами

Большие изделия из войлока Н.Шапурова временно не делает, зато несколько лет она занимается лепкой дивеевской игрушки. Это относительно новый народный промысел, который появился около 30 лет назад. Игрушки стали популярны по всей России и за ее пределами, а в каждом регионе они приобретают свой неповторимый колорит.

— Главная цель этой игрушки — вызвать улыбку, теплые чувства. Кто-то переносится в детство, вспоминает сказки. Я сама улыбаюсь, когда леплю, отдыхаю душой, — рассказывает Н.Шапурова.

Дивеевская игрушка делается из глины трех цветов: коричневой, розовой и белой. Фигурки ничем не покрываются и остаются естественного цвета. Их сравнивают с пряниками — такие они уютные на вид. Мастер привнесла в творчество свои элементы: она чуть расширила линейку цветов, добавив, например, голубой. И делает целые композиции с севастопольскими мотивами: здесь и море, и моряки, и любимые всеми городские места.

— Нужно любить ту работу, которую делаешь, тогда всё получается, — уверена Н.Шапурова.