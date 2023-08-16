Снимавшие порчу колдуньи получили условные сроки

Нахимовский районный суд Севастополя вынес довольно мягкий приговор в отношении двух женщин, похитивших денежные средства пожилых женщин под предлогом магического исцеления. Жительницы Волгограда 48 и 52 лет признаны виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.

Установлено, что женщины с марта 2019 года по сентябрь 2020 года в Севастополе и Евпатории под предлогом проведения магического обряда, направленного на снятие «порчи», похитили денежные средства на общую сумму свыше 1,6 млн рублей.

Они подходили на улице к пожилым женщинам, интересовались здоровьем и предлагали провести магический «обряд исцеления», для чего просили на время передать им все имеющиеся у «исцеляемой» жертвы наличные деньги. После «снятия порчи» вместо настоящих купюр старушкам возвращали муляж. Таким образом, они обманули шесть жаждущих исцеления женщин.

В ходе судебного заседания прокуратура настаивала на лишении свободы подсудимых и просила удовлетворить иски потерпевших о взыскании с виновных материального ущерба.

С учетом ряда смягчающих обстоятельств, суд приговорил обеих женщин к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года, удовлетворив при этом гражданские иски.

Приговор суда первой инстанции не вступил в законную силу. Законность и обоснованность судебного решения будет изучена прокуратурой города в установленные сроки. При наличии оснований приговор будет обжалован.