Розовое озеро мечты

Все, кому доведется побывать на озере Сасык-Сиваш в июле – августе, могут убедиться в том, что оно действительно розовое, причем не с каким-то там намеком или приближением, а в самом прямом смысле.

Сасык-Сиваш — озеро, расположенное между городами Саки и Евпатория, на территории ландшафтного заказника регионального значения Сассыкский. Это не единственное розовое озеро в Крыму, но самое большое: его длина — 14 км, площадь — 75,3 кв.км. Сейчас озеро Сасык-Сиваш стало одним из самых посещаемых туристических объектов летнего Крыма, туда добраться проще всего.

Озеро, название которого в переводе означает грязь, знаменито своими грязями и солью. Все оно разделено дамбой на две части — соленую и пресную, чтобы вода не смешивалась. Грязь располагается под соляной коркой и считается лечебной: содержит йод, бета-каротин, цинк, железо, медь, марганец, натрий и калий. Именно потому некоторые из туристов считают обязательным часами принимать грязевые аппликации на все тело, вопреки предостережениям врачей, что этого делать нельзя.

Из минерализованной грязи образуется рапа, которая в результате естественного выпаривания воды под крымским солнцем и ветром кристаллизуется и образует соляную корку, со временем превращающуюся в целые соляные пласты. Когда корка достигает толщины 12-15 сантиметров, ее собирают комбайном 1934 года выпуска, напоминающим снегоуборочный.

Люди участвуют в процессе, ускоряя его, они заливают «рассолом» специально выгороженные участки водоема, которые делят все озеро на квадраты.

О сегодняшней добыче соли местным солепромысловым предприятием свидетельствуют белые солевые терриконы — бурты, хорошо видимые с трассы.

Интересно, что образующуюся в результате выпаривания розовую соль называют живой, подчеркивая тем самым небольшое время, которое уходит на ее образование. В отличие от озерной, каменная соль образуется веками и потому считается мертвой.

Всемирное признание качества розовой соли озера Сасык-Сиваш было отмечено золотой медалью Парижской выставки еще в 1912 году.

Подъехав к водоему, соль можно собрать и самим, что многие и делают. Однако в необработанном виде она малопригодна для использования.

Дуналиелла и сотоварищи

Розовый цвет озеру придает зеленая микроводоросль дуналиелла солоноводная (Dunaliella salina), известная как один из наиболее перспективных природных источников бета-каротина. Микроводоросль вырабатывает в процессе своей жизнедеятельности каротиноиды, вызывая так называемое «красное цветение» воды.

Ученые доказали, что повышение освещенности и солености среды определяет переход дуналиеллы на стадию каротиногенеза. Выделяя каротин, она становится ярко-морковного цвета, а еще насыщается бета-каротином и йодом, что делает воду очень полезной.

Чем жарче греет солнце, тем активнее идет процесс фотосинтеза, в результате которого уменьшается количество хлорофиллов, отвечающих за зеленый окрас, и растет количество каротинов, отвечающих за розовый. Однако, как оказалось, у процесса порозовения имеются соучастники.

Сразу оговоримся, что мнения на этот счет разделились. Так, по информации, опубликованной на страничке «Вконтакте» ФГБУ «Заповедный Крым», на розовость крымских озер влияет одноклеточный микроорганизм Архея, которого иногда относят к бактериям. Этот микроорганизм способен выживать в максимально агрессивной и экстремальной среде и составляет основную часть микроэкологии таких крымских озер, как Сасык-Сиваш или Кояшское.

Так вот, Архея накапливает красные каротиноидные пигменты, выделяемые водорослью, защищаясь от солнечной радиации, что также способствует окрашиванию воды.

Но и это еще не всё, с апреля по сентябрь у микроорганизма появляется активный помощник — крошечный рачок Артемия, который изначально имеет красноватый оттенок и способен разрастаться настолько, что меняет цвет водоема. К тому же он питается дуналиеллой.

Цисты (временная форма существования микроорганизма, защищенная оболочкой) рачка Артемия живучи настолько, что их неоднократно и вполне успешно отправляли в космос.

Впрочем, ученые Института биологии южных морей соучастие Археи и рачка Артемии в обретении крымских озер характерной розовости отрицают.

По их мнению, абсолютное первенство в этом вопросе следует отдать водоросли дуналиелле и только ей.

Что ж, полемика только добавляет розовым озерам загадочности.

К слову, восприятие цвета озера зависит от времени суток и погоды. При ярком солнце вода кажется почти малиновой, а в пасмурную погоду будет смотреться лишь розоватой — кому как повезет.

Нам повезло увидеть озеро фантастически-розовым и прекрасным.