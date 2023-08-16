Подпорную стену ремонтировали неправильно

Подрядчику придется переложить и укрепить 64 кубических метров кладки только что отремонтированной подпорной стены на ул.4-я Бастионная, так как рабочие забыли сделать монтаж верхнего водоотводящего лотка.

Реконструкцию подпорной стены должны были завершить до октября 2022 года, но сроки несколько раз переносились... А через полтора года на почти доделанной кладке после дождя появилось огромное мокрое пятно. Горожане выложили его фотографию в соцсетях, губернатор поручил срочно проверить наличие протечек и корректную работу дренажной системы.

Департамент городского хозяйства, водоканал и подрядчик «осуществили выезд специалистов».

«В ходе проведенного выезда установлено следующее: намокание подпорной стены происходит в связи с тем, что не завершен монтаж верхнего водоотводящего лотка, снимающего общую нагрузку по водоотведению с основного дренажа подпорной стены. Также было установлено, что на территории комплекса сооружений, расположенных над подпорной стеной, на днях были завершены работы по устранению протечки сетей водоснабжения», — сообщили в департаменте городского хозяйства Севастополя.

Но попасть на эту закрытую территорию комиссии не удалось. Поэтому был направлен запрос в соответствующие инстанции с просьбой предоставить доступ сотрудников на «вышеупомянутую территорию для последующего устранения всех замечаний».

После окончания работ на нечетной стороне ул.4-я Бастионная строители перейдут на противоположную и начнут ремонтировать подпорную стену там.