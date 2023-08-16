Нынешний август – не самый жаркий

Пока самый жаркий день лета 2023 года выдался 6 июля, в этот день температура воздуха достигла отметки в 33,2 градуса.

В августе до 33 градусов столбик термометра поднялся только 14 августа, это пока самый жаркий день месяца.

Однако, по информации дежурного синоптика Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елены Лаврушко, не исключено, что пик жары этого лета еще просто не наступил. Не исключено, что температурный рекорд июля будет побит 16 или 17 августа.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни сохранится сухая жаркая погода, что является влиянием южных периферий антициклона. Ожидаемая температура воздуха на ближайшие два дня +32...+34°C.

Такая же погода сохранится до конца недели и в начале следующей. Об осадках пока речи не идет, напротив, усиливается северо-восточный ветер – суховей, сегодня он достигнет значений до 14 метров в секунду.

Температура воды в Севастопольской бухте и в районе Херсонесского маяка +27°C.

За период наблюдений (с 1900 года) абсолютный температурный максимум в Севастополе зафиксирован в августе 2017 года — +38,1°C.

— В этом году мы не ждем таких высоких значений. На следующей неделе жаркая погода сохранится, разве что после 26-го августа, согласно пока приблизительному прогнозу, возможно небольшое похолодание, — не слишком обнадежила прогнозом Е.Лаврушко.