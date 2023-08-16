На стройплощадке медкластера нашли бомбу

Авиабомба времен Великой Отечественной войны массой 250 килограммов была обнаружена в ходе земляных работ в районе Камышовского шоссе на стройплощадке одного из объектов медицинского кластера. Так как недалеко от этого места расположены действующие медицинские учреждения, были разработаны и приняты меры по обеспечению безопасности людей и инфраструктуры.

«На основании расчетов Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Севастополя из учреждения здравоохранения автобусами были эвакуированы 85 пациентов и весь медицинский персонал, а из ближайшего садоводческого товарищества — 15 человек. В целом к ликвидации чрезвычайной ситуации были привлечены 84 человека и 21 единица техники, в том числе от МЧС России 15 человек личного состава и 5 единиц техники», — рассказал полковник внутренней службы Виктор Стрелков, заместитель начальника Главного управления МЧС России по городу Севастополю (по антикризисному управлению).

Пиротехники выяснили, что состояние и тип взрывателя позволяют выполнить перевозку бомбы. Ее погрузили на борт спецавтомобиля и транспортировали на полигон, где ликвидировалипутем контролируемого подрыва.

Все работы прошли 15 августа в штатном режиме, ущерба населению и инфраструктуре не нанесено, сообщили в ГУ МЧС России по Севастополю.