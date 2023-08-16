Катались по дворам на автомобиле и грубили взрослым

В Севастополе сотрудники полиции оперативно установили несовершеннолетнего водителя и его приятелей, катавшихся на автомобиле по дворам и создававших аварийные ситуации.

В ходе мониторинга соцсетей сотрудники полиции выявили публикацию о компании подростков, катавшихся на автомобиле, создавая аварийно-опасные ситуации для пешеходов в районе улицы Колобова.

На место незамедлительно выехали сотрудники ДПС и подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД по Гагаринскому району. В момент прибытия полицейских автомобиль был припаркован, а молодые люди находились рядом.

Установлено, что 15-летний подросток, воспользовавшись отсутствием отца в городе, взял ключи от его машины и решил покататься в компании друзей 15 и 16 лет. За руль сел его ровесник, который якобы умел водить. Компания друзей ездила по соседним дворам, создавая опасные ситуации. На замечания взрослых они не реагировали, либо отвечали в грубой форме.

Юноши были доставлены в ОМВД России по Гагаринскому району и переданы законным представителям. Владелец автомобиля не был осведомлен о том, что его сын взял ключи от транспортного средства.

С родителями и их несовершеннолетними детьми полицейские провели профилактические беседы и вручили официальные предостережения. В настоящее время решается вопрос о постановке на профилактический учет подростка, который управлял автомобилем.