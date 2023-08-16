К урокам физкультуры не допустят без медицинской справки

В новом учебном году заниматься физкультурой школьники смогут только после предъявления справки о прохождении профосмотра.

Данное требование продиктовано изменениями в законодательстве, предписывающими всем школьникам пройти до начала учебного года врачебный осмотр с целью получения допуска к занятиям физкультурой.

Результаты осмотра в форме справки необходимо представить в школьный медкабинет.

В случае, если такой профосмотр ребенок в этом году уже проходил, повторный визит в поликлинику не требуется, поликлиника должна автоматически передать сведения школьному медработнику. Результаты профосмотра станут основанием для допуска или не допуска ребенка к занятиям физкультурной.

В случае отсутствия результатов профосмотра в течение года, необходимое медзаключение можно получить в районной поликлинике, за которой закреплен данный ребенок.

Для этого необходимо обратиться в кабинеты доврачебной помощи в поликлиниках, без предварительной записи.