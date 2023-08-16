Динозавры Динопарка нуждаются в ремонте

Парк на улице Корчагина снова находится в неудовлетворительном состоянии. Там не работают туалеты, не косится трава, к тренажерам опасно подходить, да и сами динозавры выглядят не лучшим образом.

Прокуратура Севастополя проверила исполнение требований законодательства при содержании и благоустройстве Динопарка. Нарушений выявлено немало: система автоматического полива неисправна, покос и уборка травы осуществляются не по всей территории. Урны, скамейки, навесные качели и иные объекты благоустройства находятся в неудовлетворительном состоянии, требуют частичного ремонта и обновления деревянных элементов.

«Имеются повреждения специального напольного покрытия детской площадки. На спортивной площадке выявлены тренажеры со следами коррозии, отслоением покрытия, оголенными острыми деталями и травмоопасными поверхностями. Часть тренажеров неисправна, в том числе по причине утраты конструктивных элементов. Установленные в парке фигуры динозавров также нуждаются в ремонте», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Ну и традиционная городская проблема — общественные туалеты. Они не работают даже за деньги, так как там длительное время проводятся какие-то восстановительные работы. Прокуратура района внесла руководителю департамента городского хозяйства представление об устранении выявленных нарушений.

В августе прошлого года разрухе в Динопарке удивился губернатор Севастополя Михаил Развожаев: не работал полив, сломаны деревянные качели, детский городок разбит, в туалете выбиты окна. Тогда же сообщалось, что раз ГБУ «Парки и скверы» плохо содержат эту территорию, ее передадут на баланс Гагаринского муниципалитета.

Динопарк был открыт после реконструкции летом 2018 года. В порядок привели стегозавра Дино, который сохранился еще с советских времен. В компанию ему добавили еще двух динозавров — трицератопса и плезиозавра, выполненных фактически в натуральную величину.