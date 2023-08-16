Дело педофила-эксгибициониста передали в суд

Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело по обвинению мужчины 1991 года рождения в совершении преступлений против половой неприкосновенности трех несовершеннолетних.

Как полагает следствие, житель Карачаево-Черкесской Республики в 2020 году переехал к девушке, с которой познакомился в интернете. В дальнейшем пара рассталась, однако мужчина остался жить в Севастополе. В декабре 2021 года, ноябре 2022 года и марте 2023 года в состоянии опьянения он совершил акты эксгибиционизма в отношении трех малолетних девочек в возрасте 7, 8 и 11 лет. Демонстрации без применения физического насилия проходили в дневное время на пустынной улице и в подъездах многоквартирных домов.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Севастополя установили личность злоумышленника и место его нахождения. Мужчину задержали в Карачаево-Черкесской Республике.

Вину в совершении половых преступлений против несовершеннолетних он признал. Причастность обвиняемого подтверждается заключениями экспертиз и результатами проведенных исследований, опознаниями потерпевших, материалами оперативно-розыскной деятельности.

Расследование проведено следственным отделом по Ленинскому району Севастополя ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю.

Дело будет слушаться в Севастопольском городском суде. Кроме того, прокуратура района направила в суд три исковых заявления о взыскании с обвиняемого в пользу потерпевших компенсации морального вреда.