Археологи раскопали оборонительную линию Мангупской крепости

Экспедиция Крымского федерального университета (КФУ) за сезон 2023 года раскопала 180 метров главной линии обороны Мангупской крепости, которая была построена в начале VI века.

«Представляете, за один сезон экспедиция смогла открыть и изучить, причем полностью, включая и непосредственно раскопки, такой большой участок оборонительной линии. Ситуация абсолютно уникальная, потому что, как правило, оборонительная система — это всегда очень трудоемкая работа, и все изучают точечно, на небольшой площади. А мы открыли ее полностью», — рассказал журналистам и.о. декана исторического факультета Таврической академии КФУ Валерий Науменко.

Крепость Мангуп была столицей княжества Феодоро и самой северной точкой Византийской империи. Оборонительная стена, построенная для защиты от набегов кочевников в начале VI века, оставалась неприступной до XVI столетия. Археологи открыли ее еще в 70 годах прошлого века. Но тогда ученых больше интересовала внутренняя часть городища: храмы, городские кварталы и общественные здания, дворец правителей княжества Феодоро. Сейчас в фокус экспедиции попала и внешняя часть крепости.

«Из всех средневековых крепостей Крыма Мангуп, пожалуй, изучен наилучшим образом, поэтому наши научные данные являются эталоном изучения других оборонительных систем на Крымском полуострове», — рассказал сотрудник научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма КФУ им.Вернадского Антон Душенко.

По словам руководителя ежегодной Мангупской археологической экспедиции Александра Герцена, оборонительное сооружение было масштабов, достойных всей Византийской империи, которая в VI веке при императоре Юстиниане I распространила свою власть от верховьев Евфрата до берегов Атлантического океана.

Результаты раскопок предстоит еще изучить и обработать. После чего вся информация будет опубликована.