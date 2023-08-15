Вывозить мусор с 1 сентября будет некому

Региональный мусорный оператор «Благоустройство города «Севастополь» который месяц не может расторговать три лота на сотни миллионов рублей на оказание услуг по транспортировке твердых коммунальных отходов (ТКО) IV-V классов опасности с территорий Гагаринского, Нахимовского (Корабельная сторона) и Ленинского муниципальных округов на полигон в Первомайской балке.

Определение подрядчика 10 августа было признано несостоявшимся, поскольку на участие в аукционе была подана только одна заявка и та не соответствовала конкурсным требованиям.

Стоимость трех лотов на вывоз мусора оценивается почти в 879 млн рублей (Гагаринский район — 394 млн рублей, Корабельная сторона — 158 млн рублей, Ленинский район — 327 млн рублей). Выполнение услуг должно начаться с 1 сентября 2023 года и завершиться 30 июня 2025 года.

Предыдущие торги, объявленные в мае 2023 года, также закончились ничем.

Тем временем, общественники бьют тревогу. «То что город просто утонул в свалках мусора уже очевидно всем. Любой здравый человек задается вопросом, почему так происходит?» — пишут в социальных сетях активисты и выкладывают фотографии всех районов города с наваленным мусором на контейнерных площадках.