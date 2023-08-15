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Вывозить мусор с 1 сентября будет некому

Хрулёва Инга

Региональный мусорный оператор «Благоустройство города «Севастополь» который месяц не может расторговать три лота на сотни миллионов рублей на оказание услуг по транспортировке твердых коммунальных отходов (ТКО) IV-V классов опасности с территорий Гагаринского, Нахимовского (Корабельная сторона) и Ленинского муниципальных округов на полигон в Первомайской балке.

Определение подрядчика 10 августа было признано несостоявшимся, поскольку на участие в аукционе была подана только одна заявка и та не соответствовала конкурсным требованиям.

Стоимость трех лотов на вывоз мусора оценивается почти в 879 млн рублей (Гагаринский район — 394 млн рублей, Корабельная сторона — 158 млн рублей, Ленинский район — 327 млн рублей). Выполнение услуг должно начаться с 1 сентября 2023 года и завершиться 30 июня 2025 года.

Предыдущие торги, объявленные в мае 2023 года, также закончились ничем.

Тем временем, общественники бьют тревогу. «То что город просто утонул в свалках мусора уже очевидно всем. Любой здравый человек задается вопросом, почему так происходит?» — пишут в социальных сетях активисты и выкладывают фотографии всех районов города с наваленным мусором на контейнерных площадках.