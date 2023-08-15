Второй фестиваль актерской песни «Пьеро» проведут на сцене СевТЮЗа

На сцене Севастопольского театра юного зрителя 28 и 29 августа пройдет Второй фестиваль актерской песни «Пьеро», сообщила «Севастопольской газете» директор фестиваля Аксинья Норманская.

Фестиваль назван в честь выдающегося певца и актера Александра Вертинского, который жил и творил в Севастополе в начале XX века. Именно его считают родоначальником актерской песни в России.

Задача «Пьеро» — раскрыть у актеров севастопольских театров талант драматического пения, новые грани актерской личности. Многих театральных артистов в этом качестве уже знают в Севастополе, другие проявили себя в этой ипостаси относительно недавно.

— Севастопольские театры богаты на поющих актеров. Некоторые поют не просто талантливо, но на уровне эстрадных певцов, артистов театра оперетты и даже оперных исполнителей, — считает А.Норманская. Она привела в пример актрису театра им. Луначарского Татьяну Сытову.

Так или иначе, но год назад был принято решение, что такая фестивальная площадка, объединяющая актеров-вокалистов, в городе должна быть.

В этом году «Пьеро» поддержали Фонд культурных инициатив, городской департамент культуры и Союз театральных деятелей РФ (СТД).

Однако, если в прошлом году фестиваль, в основном, проводили на летней эстраде Приморского бульвара «Ракушка», то в этом решено перенести все концерты на обновленную сцену СевТЮЗа.

— Нам хотелось бы сделать один открытый гала-концерт, но, с другой стороны, мы понимаем, что актерская песня на открытых площадках теряет, и это стало нашим главным уроком после первого фестиваля. Мы убедились, что актерская песня должна существовать в стенах театра, — объяснила директор фестиваля.

Уже принято 25 заявок на участие от актеров всех трех театров — СевТЮза, драмтеатра им.Луначарского и флотского. Кроме них, в фестивале примут участие актеры, которые не работают в театрах, но имеют актерское образование и одарены вокально.

Судить фестиваль будет профессиональный экспертный совет под председательством севастопольского режиссера Юрия Маковского, который здорово разбирается в музыке и обладает прекрасным музыкальным вкусом. В составе жюри — музыковед Анатолий Костенников, певицы Ольга Панкратова и Мария Мандзий, а также начальник военного оркестра полка Росгвардии Валентин Таев.

Вести все два фестивальных дня и гала-концерт будет председатель севастопольского отделения СТД, актер и режиссер Евгений Журавкин в паре с актрисой СевТЮЗа Екатериной Александриной.

Никаких жанровых рамок организаторы фестиваля не ставят, оставляя за актерами право проявить фантазию, свободу творческого мышления и самовыражения. Они смогут выбрать для своего исполнения классическую, современную композицию или даже оперную арию.

Именно поэтому устроители фестиваля ожидают, что фестиваль в очередной раз станет фейерверком творческих талантов.