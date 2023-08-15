Ветераны пока платят транспортный налог

В этом году ветеранам боевых действий, имеющих автомобили мощностью свыше 100 лошадиных сил, нужно заплатить транспортный налог. Изменения, внесенные в региональный закон «О транспортном налоге», вступят в силу только с 1 января 2024 года.

«Уведомления, которые будут получать севастопольцы сейчас, в 2023 году, содержат расчет налога за календарный период 2022 года по закону, который действовал в налоговом периоде 2022 года. Следует отметить, что впервые льгота для граждан, которые относятся к категории ветеранов боевых действий, будет применена для жителей Севастополя в 2025 году за налоговый период 2024 года», — сообщили в УФНС по Севастополю.

Депутаты Заксобрания Севастополя в июне текущего года приняли изменения в региональный закон о транспортном налоге, которые освобождают от уплаты транспортного налога ветеранов боевых действий, владеющих транспортным средством с мощностью двигателя до 150 л.с. Основанием для изменения закона послужило обращение ветеранских организаций. До этого от транспортного налога освобождались льготники на один автомобиль с двигателем до 100 л.с., что очень ограничивало их количество.

В законе говорится, что льготы при оплате транспортного налога имеют ветераны боевых действий, ветераны и инвалиды ВОВ, герои Советского Союза, герои Социалистического труда, инвалиды, кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы, многодетные и приемные семьи, пострадавшие от радиации.

В УФНС по Севастополю напомнили, что уведомления начинают поступать гражданам в сентябре-октябре, а оплатить налог нужно не позднее 1 декабря.

В то же время в некоторых регионах России от транспортного налога освободили участников СВО. Например, такие законы приняли в Тамбове и Подмосковье. При этом действия закона распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года, и действует до 1 января 2024 года.