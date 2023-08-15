В Минобороны рассказали о зорком матросе Илье Качаеве

Матрос большого десантного корабля Илья Качаев обнаружил и уничтожил надводный беспилотник у северного мола на входе в бухту Севастополя.

«Известия» со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщили, что матрос И.Качаев выполнял обязанности оператора одной из систем управления оружием большого десантного корабля. В ходе наблюдения за внешним рейдом с помощью прибора ночного видения он обнаружил сверхмалую надводную цель, быстро приближающуюся ко входу в бухту главной базы Черноморского флота.

И.Качаев идентифицировал цель как безэкипажный катер, доложил об этом командиру и первым приступил к уничтожению приближающегося дрона. Благодаря грамотным и решительным действиям матроса, все силы и средства для отражения атак безэкипажных катеров были приведены в полную боевую готовность. Это позволило уничтожить группу приближающихся объектов без потерь среди личного состава и техники ЧФ.