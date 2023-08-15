Российский Красный крест собирает детей в школу

Российский Красный крест (РКК) объявил акцию «Собери ребенка в школу». К ней присоединилось и севастопольское отделение РКК.

В региональные отделения можно приносить новую школьную и спортивную форму. Принимаются канцелярия и школьные рюкзаки в хорошем состоянии. Все это подарят детям с ограниченными возможностями здоровья, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и детям из многодетных семей. Также помощь в подготовке к школе будет оказываться детям беженцев и переселенцев с Украины и Донбасса, сообщили в пресс-службе РКК.

В 32 своих региональных отделения (в их число входит и Севастополь) Красный Крест направит 5,7 тысяч полностью укомплектованных для учебы детских школьных ранцев. Получить их смогут дети беженцев и переселенцев, посещающие начальную школу.

Если вы хотите помочь, приносите вещи и школьные принадлежности по адресу: ул.Гоголя, д. 34, 1 подъезд, офис 3.