Опубликованы первые снимки с «Луны-25»

Камерами бортового телевидения СТС-Л были получены первые снимки из космоса, которые войдут в историю отечественной космонавтики, сообщает Госкорпорация «Роскосмос».

На снимках видны элементы конструкции аппарата на фоне Земли, от которой станция уже навсегда улетела, и на фоне Луны, к которой планируется прилететь через несколько дней. На третьем снимке — эмблема миссии и ковш бортового манипулятора.

Известно, что в Институте космических исследований РАН завершен экспресс-анализ телеметрии и данных измерений научных приборов на борту станции «Луна-25», выполненных 13 августа в двух сеансах первых включений на расстоянии от Земли около 310 тыс.км. По имеющейся информации, приборы показали полную работоспособность и готовность к исследованиям Луны, аналоговые и цифровые узлы и блоки отработали на «отлично».

Как сообщалось ранее, в ночь на 11 августа с космодрома «Восточный» в Амурской области (в 2.10 по московскому времени) запустили первую в современной России лунную станцию. Станция «Луна-25» стартовала на ракете-носителе «Союз 2.16».

21 августа станция должна совершить мягкую посадку в районе Южного полюса Луны и провести исследование грунта на наличие льда.