Набережная Приморского бульвара «поражена окружающей средой»

Рабочие с помощью алмазного бура взяли пробы покрытия набережной у Памятника затопленным кораблям, чтобы оценить его состояние. Исследования проводятся перед предстоящим ремонтом.

«Мы сейчас проводим изыскания, что позволит оценить текущее состояние покрытия на Приморской набережной, которое полностью поражено окружающей средой. Никаких свойств, сдерживающих бетонное покрытие и покрытия, которое фиксирует плитку, уже конечно нет, она разваливается в руках. Порядка семи точек будет изучено и передано на изыскание проектировщикам, которые сделают заключение, какие нужно провести работы помимо благоустройства и декоративного восстановления», — заявил и.о. вице-губернатора Севастополя Евгений Горлов.

Также планируется отремонтировать подпорную стену, которую приведут в «историческое состояние». Уже сформировано техническое задание для начала проектирования.

Гранитную плитку на набережной Приморского бульвара уложили к 225-летию города, которое отмечали в 2008 году. С тех пор почти каждый сильный шторм частично ее смывает. Ремонта хватает до следующего разгула стихии.