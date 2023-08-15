На ремонт 12 школьных туалетов направят 11 млн рублей

Решение о перераспределении бюджетных средств на ремонт школьных туалетов принято 11 августа на заседании постоянной комиссии Законодательного собрания по бюджету.

Депутаты рассмотрели вопрос совместно с представителями департамента образования и науки.

Как объяснил директор департамента образования Максим Кривонос, экономия средств образовалась из-за переноса срока ввода в эксплуатацию новых детских садов (11,5 млн руб). Часть денег была заложена на реализацию образовательных программ. Общий объем перераспределяемых средств составил 18,5 млн рублей.

В ходе заседания прозвучало предложение использовать сэкономленные деньги для текущего ремонта 12 санузлов в двух школах Севастополя.

Почти миллион рублей предложено направить на развитие кадрового потенциала педагогов, поддержку одаренных детей и капитальный ремонт школ, а 190 тысяч рублей — на открытие класса технологического профиля на базе лицея-предуниверсария СевГУ.

Оставшиеся деньги депутаты перераспределили на строительство систем водоснабжения и водоотведения в лагере «Горный», организацию профильного обучения в Севастопольском государственном университете и другие мероприятия, , сообщила пресс-служба заксобрания.