Калининградец задержан за кражи на пляжах Севастополя

По версии полиции, добыча пляжного охотника — семь смартфонов и личные вещи отдыхающих на сумму 235 тысяч рублей.

Противоправную деятельность подозреваемого пресекли сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Гагаринскому району в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Пляж».

Предварительно установлено, что 30-летний безработный житель Калининграда несколько месяцев назад приехал в Севастополь. Спустя некоторое время, оставшись без средств к существованию, мужчина решил заняться летним криминальным промыслом на городских пляжах.

Он наблюдал за отдыхающими и, дождавшись пока кто-нибудь из них оставит свой смартфон или другую ценную вещь без присмотра, похищал и скрывался. Таким образом злоумышленнику удалось украсть не менее семи мобильных телефонов и различных аксессуаров общей стоимостью 235 тысяч рублей.

Добычу мужчина сбывал случайным прохожим, а вырученные преступным путём деньги тратил на аренду жилья, продукты и развлечения.

В настоящее время установлена причастность подозреваемого по меньшей мере к десяти криминальным эпизодам.

Следователем следственного отдела ОМВД России по Гагаринскому району возбуждены уголовные дела по статье «Кража», предусматривающая наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Задержанный содержится под стражей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.