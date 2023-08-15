Готовность образовательных учреждений проверят до 17 августа

Он напомнил, что сейчас девять севастопольских школ находятся на капитальном ремонте, их проверят после его завершения. Так, к 1 сентября обещают завершить ремонты в школах №28 и №12. Еще два детских сада – № 13 и №85 – в аварийном состоянии, их также проверят после окончания ремонтных работ.

По словам А.Ульянцева, из 160 юрлиц на сегодня проверены 29, осталось 31 учреждение.

По его информации, проверяют выполнение санитарных норм, обеспечение безопасности, соблюдение мероприятий от угроз криминального т террористического характера, а также качество проведения текущих капитальных ремонтов.

Приоритетные направления проверки – пожарная безопасность и антитеррористическая защищенность.

– Закончился покос сухой травы и подготовка территории под пути эвакуации, автоматическая сигнализация и система оповещения проверены, подвальные помещения приведены в соответствие с пожарными нормами, – отчитался чиновник. Он же добавил, что 25-30 августа проведут испытания электросетей под полной нагрузкой.

В ходе совещания также прозвучала информация о проведенной комиссионной проверке состояния улично-дорожной сети.

По словам и.о.заместителя губернатора Павла Иено, проверяли пешеходные переходы, разметку, знаки, леерные ограждения.

– До 1 сентября все сделаем, – пообещал он, получив задание отработать пешеходные переходы у каждой школы.

Из других вопросов было поручено проверить работу школьных туалетов и освещенность.